Thói quen nhiều người vẫn làm có thể khiến điện thoại nhanh hỏng

Hầu hết điện thoại hiện nay đều được trang bị xếp hạng IP67 hoặc IP68 về khả năng chống nước. Tuy nhiên, người dùng không nên nhầm lẫn các chỉ số này với khái niệm "chống nước hoàn toàn", bởi hơi nước nóng trong phòng tắm có thể gây ra những rủi ro mà nhiều người không lường trước được.

Nhiều người vẫn có thói quen mang điện thoại vào phòng tắm hoặc xông hơi vì nghĩ có khả năng chống nước ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Mặc dù điện thoại được quảng cáo là có khả năng chống nước, nhưng thực tế cho thấy hơi nước có thể chuyển hóa thành nước lỏng và xâm nhập vào thiết bị qua các cổng sạc, loa, nút bấm và gioăng. Khi kết hợp với nhiệt độ cao, hơi nước có thể làm suy yếu các lớp bảo vệ, dẫn đến hư hỏng.

Các nhà sản xuất điện thoại, như Apple và Google, đã nhiều lần cảnh báo người dùng về việc tránh sử dụng điện thoại trong phòng xông hơi hoặc phòng tắm. Họ nhấn mạnh rằng hư hỏng do chất lỏng sẽ không được bảo hành.

Tại sao điện thoại chống nước vẫn có thể hỏng vì hơi nước

Lý do vì khả năng chống nước của điện thoại được đánh giá dựa trên các điều kiện nhất định, không phải trong môi trường ẩm ướt như khi tắm. Việc tiếp xúc với hơi nước có thể gây ra hiện tượng ngưng tụ bên trong thiết bị, từ đó làm tăng nguy cơ hư hỏng.

Nhiệt độ cao trong phòng tắm cũng có thể vượt quá giới hạn hoạt động của điện thoại, dẫn đến hiện tượng tắt máy đột ngột và ảnh hưởng đến tuổi thọ pin. Để giảm thiểu rủi ro, người dùng nên để điện thoại bên ngoài phòng tắm và sử dụng loa Bluetooth di động, vì nhiều loại loa này cũng có khả năng chống nước và bền hơn.

Trong trường hợp điện thoại bị ướt, người dùng nên lau khô ngay lập tức và tránh cắm bất kỳ thiết bị nào vào cổng sạc. Tuy nhiên, cách tốt nhất để bảo vệ điện thoại là tránh để nó tiếp xúc với nước ngay từ đầu. Hãy giữ điện thoại xa những nơi ẩm ướt và sử dụng loa Bluetooth để thưởng thức âm nhạc trong khi tắm. Với giá điện thoại ngày càng cao, việc bảo vệ thiết bị khỏi hư hỏng là điều cần thiết.