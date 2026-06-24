Thói quen xem phim của người Việt đang thay đổi ra sao?

"Thói quen xem phim của người Việt đang ngày càng thay đổi sâu sắc. Ngày càng nhiều người dùng Việt Nam chuyển sang xem các nội dung OTT (dịch vụ xem video trực tuyến theo yêu cầu) tại nhà. Số lượt đăng ký tài khoản OTT của Việt Nam ước đạt 76 triệu, cao hơn 51% so với năm 2019", ông Nakashima Tomohiro, Tổng Giám đốc Sony Electronics Việt Nam, chia sẻ trong sự kiện giới thiệu loạt TV Bravita thế hệ mới.

Một trong những dẫn chứng sống động nhất là trong năm 2025, doanh thu của phim Việt đã tăng 177% so với năm 2020. Con số này cao gấp 1,7 lần so với thị trường quốc tế.

Khách tham quan trải nghiệm loạt TV màn hình lớn của Sony vừa được ra mắt thị trường Việt Nam ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo dữ liệu của Sensor Tower, doanh thu người dùng Việt trả trực tiếp trên ứng dụng OTT đã tăng trưởng ba con số trong giai đoạn 2020 - 2023 nhờ nhu cầu giải trí tăng mạnh. Đến năm 2024 - 2025, đà tăng có dấu hiệu chậm lại, tuy nhiên đây vẫn là thị trường tiềm năng.

Công ty nghiên cứu Ken Research ước tính, thị trường OTT và streaming tại Việt Nam được định giá khoảng 1,2 tỉ USD. Con số này đạt được nhờ tỷ lệ phổ cập internet diện rộng, xu hướng dịch chuyển trong thói quen người dùng và sự gia tăng của các thiết bị giải trí, di động.

Tiêu chuẩn giải trí tại gia của người Việt ngày càng cao

Theo lãnh đạo Sony, khi kinh tế phát triển mạnh, GDP bình quân đầu người vượt 5.000 USD, người dùng Việt Nam đang tìm kiếm những trải nghiệm chất lượng cao trong cuộc sống, từ du lịch, ẩm thực đến giải trí tại gia.

Khi trải nghiệm giải trí dịch chuyển từ rạp chiếu phim về phòng khách, tiêu chuẩn giải trí tại gia của người Việt cũng ngày càng nâng cao. Theo xu hướng, người dùng không chỉ tìm kiếm những thiết bị giải trí màn hình lớn hơn mà còn đặc biệt quan tâm đến chất lượng màu sắc, công nghệ hiển thị hình ảnh và âm thanh.

Theo đạo diễn Victor Vũ, một trong những thách thức lớn nhất của người làm phim là làm sao để những gì mình hình dung trong quá trình sáng tạo được truyền tải trọn vẹn đến khán giả. Ông đánh giá cao cách Sony phát triển sản phẩm dựa trên sự thấu hiểu toàn bộ quy trình làm phim, từ khâu ghi hình, hậu kỳ đến thưởng thức nội dung. "Điều này giúp khán giả cảm nhận được đúng những gì mà nhà làm phim muốn truyền tải. Người xem có thể thưởng thức tác phẩm một cách chân thực, trọn vẹn ngay tại nhà", đạo diễn Victor Vũ chia sẻ.