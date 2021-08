1 triệu liều vắc xin Vero Cell ở TP.HCM đang chờ thẩm định, chưa tiêm

Ngày 3.8, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 , Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết TP đã cơ bản hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 đợt 5 sau 10 ngày triển khai. Đến tối 2.8, hơn 920.000 người được tiêm vắc xin, trong đó 1.039 người có phản ứng sau tiêm, chủ yếu là triệu chứng nhẹ và tất cả an toàn.

Cũng theo ông Đức, ngày 31.7 vừa qua TP.HCM nhận 1 triệu liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm từ nguồn doanh nghiệp ủng hộ. Đơn vị nhập khẩu đã gửi hồ sơ để Bộ Y tế thẩm định theo đúng quy trình, khi thẩm định xong, đạt chất lượng thì tổ chức tiêm chủng như đợt 5 vừa qua. “Chính sách của nhà nước là tiêm miễn phí, tự nguyện cho toàn dân”, ông Đức khẳng định và cho biết các loại vắc xin được tiêm phải thỏa mãn 2 điều kiện là: Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cấp phép sử dụng khẩn cấp và Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện sử dụng cho nhu cầu cấp bách. Vắc xin Vero Cell được WHO cấp phép khẩn cấp ngày 7.5 và Bộ Y tế cấp phép khẩn cấp ngày 3.6. Do đang được Bộ Y tế thẩm định nên TP chưa triển khai tiêm vắc xin Vero Cell trong đợt này. Khi nào Bộ Y tế thẩm định xong thì tổ chức tiêm vắc xin theo nguyện vọng.