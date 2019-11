10 gia đình Hà Tĩnh báo con mất tích khi sang Anh:‘Hết hy vọng thật rồi!’

Như Thanh Niên đã đưa tin, tại tỉnh Hà Tĩnh có 8 gia đình ở huyện Can Lộc, 1 gia đình ở thị xã Hồng Lĩnh, và 1 gia đình ở huyện Nghi Xuân trình báo với chính quyền địa phương có con mất tích khi sang Anh, trùng với thời điểm Cảnh sát Anh phát hiện 39 người tử nạn trong thùng xe container. Sau khi nhận được trình báo, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Công an đã về các gia đình trên lấy mẫu máu, mẫu tóc để xét nghiệm AND; đồng thời, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 2 nghi phạm để điều tra về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Tối 1.11, một số gia đình trình báo có con mất tích khi sang Anh cũng được Cảnh sát Anh gọi điện thoại để lấy một số thông tin. Trong đó, 1 gia đình ở xã Thanh Lộc (huyện Can Lộc) được Cảnh sát Anh xác nhận có con nằm trong số các nạn nhân tử nạn trong thùng xe container.