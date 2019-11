10 tấn hàng lậu Trung Quốc theo đường sắt về Đà Nẵng

Ngày 26.11, Công an Q.Thanh Khê thưởng nóng Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường công an quận này, sau vụ bắt 10 tấn hàng lậu Trung Quốc nhập về bán Tết bằng đường sắt.

Trước đó, chiều 25.11, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường Công an Q.Thanh Khê kiểm tra toa hàng có số hiệu 231112 tàu SE19 chạy tuyến Hà Nội - Đà Nẵng khi dừng ở ga cuối, ga Đà Nẵng

Đây là toa hàng của ông Nguyễn Văn Tịnh (62 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê), bên trong toa chứa gần 100 kiện hàng với khoảng 10 tấn hàng, các mặt hàng này gồm thực phẩm như mì khô, rượu, bột bắp, cùng các mặt hàng gia dụng như bàn chải, và quần áo, mũ…

Số hàng này đóng trong các thùng các tông, in chữ Trung Quốc. Đến nay, ông Tịnh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ; do đó, Công an Q.Thanh Khê đưa về trụ sở để niêm phong, tiếp tục làm rõ.