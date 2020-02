11 người ở Nghệ An bị cách ly vì sốt, ho đều âm tính với virus Corona

Chiều 6.2, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân Hồ Sỹ T (26 tuổi, ngụ xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An mới trở về từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 21.1) âm tính với virus Corona . Bệnh nhân này chỉ bị cảm cúm thông thường và hiện sức khỏe đã hồi phục, được xuất viện về nhà.

Trở về từ Trung Quốc vào ngày 21.1, ngày 4.2, anh Hồ Sỹ T. bị sốt, ho, rét run và được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cách ly, điều trị.

Sau khi anh T. mới nhập viện điều trị, chị Trần Thị M (24 tuổi, ngụ xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu) đã đăng thông tin lên tài khoản facebook cá nhân với nội dung “xóm 3, xã Quỳnh Thanh đã có người nhiễm virus Corona” khiến người dân địa phương hoang mang, lo lắng.

Ngày 5.2, Công an huyện Quỳnh Lưu đã triệu tập chị Trần Thị M. lên trụ sở làm việc và chị này đã thừa nhận thông tin đăng tải là sai sự thật và đã gỡ bỏ bài viết.

Cũng theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, đến thời điểm này, 11/12 mẫu bệnh phẩm của 11 bệnh nhân ở Nghệ An trở về từ Trung Quốc bị cách ly để điều trị vì nghi bị nhiễm virus Corona đều cho kết quả âm tính. 1 mẫu bệnh phẩm còn lại của 1 bệnh nhân ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang chờ kết quả xét nghiệm. Cả 11 bệnh nhân trên đã được xuất viện.