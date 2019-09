122 người vắng mặt tại phiên xét xử sơ thẩm vụ gian lận thi ở Hà Giang

Theo đúng kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 18.9, tại tại tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang, địa chỉ 331 đường Trần Phú, thành phố Hà Giang, bắt đầu diễn ra việc xét xử sơ thẩm vụ án gian lận thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại địa phương này.

Từ 7 giờ sáng, trước sân tòa án tỉnh đã tập trung đông đảo lực lượng công an đến làm nhiệm vụ. Tại sảnh tòa nhà chính của tòa án tỉnh, cán bộ tòa án tỉnh làm thủ tục cho các nhà báo đến tác nghiệp.

Khoảng 7 giờ 45 phút, 2 bị cáo Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương được 2 xe thùng áp tải đến tòa. Các bị cáo khác, gồm Triệu Thị Chính, Phạm Văn Khuông, Lê Thị Dung được tại ngoại nên tự đến tòa.

Theo quy định của tòa, các nhà báo được ngồi trong phòng riêng, theo dõi phiên tòa truyền trực tiếp qua màn hình. Trong quá trình diễn ra phiên tòa, từng nhóm 5 nhà báo sẽ được cán bộ tòa án dẫn lên phòng xét xử để quay phim, chụp ảnh trong 3 phút.

Sau khi kiểm tra căn cước những người tham gia tố tụng; điểm danh các cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, các nhân chứng, Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Vương Thị Thu Hà cho biết, có 122 người trong tổng số 177 người được triệu tập và mời đến đã vắng mặt tại phiên tòa sáng nay. Trong đó, 60 người có đơn xin vắng mặt, 62 người không có lý do.

Như Thanh Niên đưa tin, ngày 29.5.2019, Toà án nhân dân tỉnh Hà Giang thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm số 25/2019/TLST-HS đối với bị can Nguyễn Thanh Hoài cùng đồng phạm bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang truy tố về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 bộ luật Hình sự (BLHS); tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo điều 358 BLHS; tội lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi theo điều 366 BLHS.

Ngày 15.7, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 05/2019/HSST-QĐ trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang để yêu cầu điều tra bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 277; điểm a khoản 1 điều 280 bộ luật tố tụng Hình sự.

Ngày 23.8, Toà án nhân dân tỉnh Hà Giang thụ lý lại hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm số 49/2019/TLST-HS đối với các bị can: Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 356 BLHS 2015; bị can Triệu Thị Chính bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 358 BLHS 2015; các bị can Phạm Văn Khuông và Lê Thị Dung bị truy tố về tội lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 366 BLHS 2015.

Ngày 6.9, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang ra quyết định đưa vụ án ra xét xử số 57/2019/QĐXXST-HS đối với vụ án nói trên.