13 thanh thiếu niên cầm hung khí đi ‘xử’ nhóm mâu thuẫn trên mạng xã hội

Chiều 9.6, tin từ Công an H.Bến Lức ( Long An ) cho biết Cảnh sát Hình sự Công an huyện này đang lấy lời khai 13 thanh thiếu niên (từ 16 - 20 tuổi) bị tạm giữ trước đó để làm rõ hành vi tụ tập nẹt pô xe, trang bị nhiều hung khí nguy hiểm chuẩn bị đi đánh nhau

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 6.6, lực lượng Công an xã An Thạnh (H.Bến Lức) tuần tra tuyến giao thông, phát hiện một nhóm thanh thiếu niên đi chung 7 xe máy cầm theo nhiều hung khí tự chế có dấu hiệu đi đánh nhau.

Khi qua đoạn vắng trên đường tỉnh 830 (thuộc khu vực ấp 1A, xã An Thạnh, hướng lên cao tốc Trung Lương - TP.HCM), một số đối tượng vừa chạy, vừa nẹt pô xe biểu diễn. Do ít người nên tổ tuần tra điện báo Công an H.Bến Lức và Cảnh sát 113 phối hợp vây bắt.

Khi nhóm này vừa tụ tập ven đường, lực lượng công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ toàn bộ 13 người, thu giữ tại hiện trường 7 xe máy thay đổi đặc trưng, 17 hung khí các loại, gồm: dao tự chế, mã tấu, chĩa, ống tuýp sắt, bơm xăng tự chế, dây xích...

Hung khí tự chế của nhóm thanh thiếu niên bị công an thu giữ tại hiện trường ẢNH: KHÔI NGUYÊN