14 giờ hôm nay, Thanh tra Chính phủ đối thoại với người dân Thủ Thiêm

Buổi đối thoại sẽ diễn ra tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Q.2. Trong khi đó, các cơ quan báo chí theo dõi buổi đối thoại tại Trung tâm Báo chí TP.HCM.

Ông Đặng Công Huẩn, Phó tổng Thanh tra Chính phủ, chủ trì buổi đối thoại với sự tham gia của một số bộ ngành liên quan. Về phía UBND TP.HCM có Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan và các sở ban ngành thành phố.

Cách đây 2 tuần, Ban Tiếp công dân Trung ương đã đề nghị những người dân đang khiếu nại tại Hà Nội về vấn đề Thủ Thiêm trở về TP.HCM cử đại diện tham gia đối thoại.

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương, tại buổi tiếp xúc với người dân Thủ Thiêm hồi tháng 11.2018 Ảnh:Tư liệu

Sau nhiều năm khiếu nại, người dân sinh sống ở khu 4,3 ha thuộc khu phố 1, P.Bình An, Q.2 đã đạt được kết quả như mong đợi, đó là được Thanh tra Chính phủ xác định nhà, đất nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong thông báo kết luận thanh tra số 1483 ngày 4.9.2018. Sau khi có kết luận thanh tra, UBND TP.HCM đã thực hiện công tác chuẩn bị các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung cho người dân nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Cũng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, sau khi có thông báo kết luận thanh tra 1483, một số hộ dân ở 5 khu phố thuộc 3 phường: Bình Khánh, Bình An và An Khánh (Q.2) tiếp tục khiếu nại. Họ cho rằng nhà, đất của mình cũng nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm như các hộ dân thuộc khu 4,3 ha ở khu phố 1, P.Bình An.

Buổi đối thoại lần này được kỳ vọng sẽ giải đáp thỏa đáng những bức xúc, thắc mắc của người dân Thủ Thiêm sau nhiều năm họ phải ra Hà Nội khiếu nại.