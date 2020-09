Hoãn đối thoại với người dân Thủ Thiêm vì Covid-19

Tại buổi họp báo kinh tế xã hội tháng 9 do UBND TP.HCM tổ chức chiều 9.9, liên quan buổi đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường: Bình An, Bình Khánh và An Khánh (Q.2) cho rằng nhà, đất nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm bị chậm trễ, ông Phạm Văn Nghì, Phó chánh thanh tra TP.HCM, cho hay việc tổ chức đối thoại do Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với UBND TP.HCM. Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức đã sẵn sàng, các nội dung đối thoại về cơ bản đã xong.