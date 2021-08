189 công dân Thanh Hóa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về từ TP.HCM

Chiều nay, 24.8, chuyến bay mang số hiệu QH9204 của hãng hàng không Bamboo Airways đã hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), vận chuyển an toàn 189 công dân Thanh Hóa từ TP.HCM về quê.

Tất cả các công dân được đưa về đợt này chủ yếu là phụ nữ mang thai, trẻ em, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như mất việc làm, không có nơi cư trú do tác động của dịch bệnh... Trong đó, người ít tuổi nhất mới 5 tháng tuổi, người nhiều tuổi nhất là 77 tuổi.

Anh N.Q. (37 tuổi, ngụ H.Nông Cống, Thanh Hoá), một trong 189 công dân may mắn được về quê, xúc động, nói: “Tôi và vợ vào TP.HCM lập nghiệp hơn 1 năm qua. Hai vợ chồng thuê nhà rồi đi làm thuê. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều tháng nay hai vợ chồng đều không có việc làm, không có thu nhập, không tiền tích góp, trong khi vợ tôi đang mang thai nên rất khó khăn nếu phải ở lại TP.HCM nhiều tháng nữa. Nay được tỉnh quan tâm cho vợ chồng tôi được về quê, thật sự rất may mắn ".