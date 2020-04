19 cán bộ công an phải cách ly liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 243

Quận Bắc Từ Liêm cũng đã rà soát được 3 người uống nước cùng với bệnh nhân 243, 3 người bán hoa cùng bệnh nhân và 1 phó trưởng Công an phường Đông Ngạc có tiếp xúc gần. Quận cũng đã lấy toàn bộ mẫu và gửi về CDC Hà Nội, đến nay chưa có kết quả. Danh sách những người có liên quan (F2 và F3) cũng đã được lập và xử lý y tế.

"Tại Công an phường Đông Ngạc, có 1 phó trưởng Công an phường đã ăn cơm, uống rượu cùng bệnh nhân 243 , sau đó, về sinh hoạt cùng toàn bộ cán bộ, công nhân viên công an phường. Tổng cộng có 18 đồng chí, đều trở thành F2. Đồng chí Phó công an phường là F1. Chúng tôi đề nghị cách ly toàn bộ Công an phường Đông Ngạc, tiến hành phun khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm", ông Cương nói.