2 công nhân tử vong khi tháo dỡ tu viện cổ ở Đà Lạt

Tu viện cổ này được xây dựng cuối thập niên 1930, bị xuống cấp bỏ hoang nhiều năm. Từ năm 2014, cụm công trình kiến trúc này được giao cho Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM thành lập Trung tâm đào tạo cơ sở tại Đà Lạt. Trong vài tuần qua, ĐH Kiến trúc TP.HCM (chủ đầu tư) tiến hành sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cụm công trình này. Công ty cổ phần đầu tư và thương mại quốc tế Huy Hoàng trúng thầu. Quản lý dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành (Bộ Xây dựng). Chủ đầu tư thuê Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng (CIDECO) tư vấn giám sát; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp NAGECCO tư vấn thiết kế.

Lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, sau đó bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Công an tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, trách nhiệm của các đơn vị liên quan; đồng thời chờ kết quả của Thanh tra Sở LĐ-TB-XH trả lời, nếu đơn vị thi công vi phạm các quy định về an toàn lao động sẽ khởi tố vụ án để điều tra.