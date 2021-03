Hai công nhân bị tử vong khi tháo dỡ tu viện cổ ở Đà Lạt

Theo thông tin ban đầu, trưa 9.3 khi công nhân đang tháo dỡ nhà nội viện của tu viện cổ Benedict, thì bất ngờ sê nô bị sập đè các công nhân đang làm việc bên dưới, khiến 2 công nhân quê Thanh Hóa bị tử vong.

Công trình sửa chữa, trùng tu tu viện cổ này do Trường ĐH Kiến trúc TP. HCM làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần đầu tư và thương mại quốc tế Huy Hoàng (Công ty Huy Hoàng JSC) trúng thầu. Quản lý dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành (Bộ Xây Dựng). Tư vấn giám sát do Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng (CIDECO), tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp NAGECCO.

Sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng thi công để điều tra làm rõ nguyên nhân. Công trùng trùng tu tu viện cổ bị phong tỏa nghiêm ngặt.

Công trình nhà nguyện và đan viện Benedict (Biển Đức), sau là trường dòng nữ Franciscaines (Đà Lạt), tọa lạc tại số 20 đường Hùng Vương, P.10, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng). Công trình kiến trúc cổ này được hai kiến trúc sư Alexandre Leonard và Paul Veysseyre thiết kế, xây dựng vào cuối thập niên 1930, đầu thập niên 1940, thời cha Romain Guilauma làm đan viện phụ.

Cũng theo Nguyễn Vĩnh Nguyên, từ năm 1954, các đan sĩ Benedict chuyển ra Huế, lập đan viện Thiên An, công trình đan viện tại Đà Lạt được nhượng lại cho các nữ tu dòng Franciscaines. Do nhu cầu mở rộng cơ sở giáo dục , dạy nghề và nội trú, các soeur dòng Franciscaines đã xây thêm dãy phòng học phía sau. Bản thiết kế khu trường học Franciscaines Missionnaires de Marie do kiến trúc sư Phạm Khánh Chù thực hiện năm 1961. Sau 1975, các nữ tu dòng Franciscaines rời đi nơi khác.