2 cựu chủ tịch UBND Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến hầu tòa

Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với 4 bị can xông vào Bệnh viện Tâm Hồng Phước đòi nợ.