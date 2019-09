Cựu chủ tịch Trần Văn Minh cùng Vũ 'nhôm' gây thiệt hại cho Đà Nẵng 20.000 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ án bán thao túng đất công sản liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") gây thất thoát tài sản nhà nước xảy ra tại Đà Nẵng.

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có bị can Trần Văn Minh , Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (giai đoạn từ năm 2006 - 2011) và bị can Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (giai đoạn 2011 - 2014), cùng bị đề nghị truy tố về các tội danh "vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" và "vi phạm các quy định về quản lý đất đai". Trong đó, bị can Trần Văn Minh được xác định là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện các hành vi phạm tội.