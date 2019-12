2 kẻ cướp máu lạnh cướp xe SH ở TP.HCM

Ngày 30.12, Công an Q.7 (TP.HCM) cho biết cho tạm giữ hai nghi can Nguyễn Thanh Tùng (36 tuổi) và Đinh Văn Vũ Ka (31 tuổi, cả hai cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng, tạm trú Q.7) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản

Trước đó ngày 18.12, Công an P.Tân Thuận Đông được tin báo của người dân, tại cống nước bên hông Công ty Matai, khu chế xuất Tân Thuận (P.Tân Thuận Đông, Q.7) có một người phụ nữ úp mặt xuống nước, thi thể có dấu hiệu phân hủy.

Sau khi truy xét, Công an Q.7 đã mời Tùng và Ka lên trụ sở công an để làm rõ các hành vi nghi vấn. Tại đây, hai nghi can khai nhận, khoảng trưa ngày 15.12, Tùng điều khiển xe máy lượn vòng ở khu chế xuất Tân Thuận, đến bên hông Công ty Matai thấy chị L.T.B (37 tuổi, ngụ Q.7) đang đi xe SH nên nảy sinh ý định cướp xe