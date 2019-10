Nghi phạm vụ cướp giật giỏ xách, cướp xe máy ở Q.7 mới 15 tuổi

Ngày 27.10. Công an Q.7 (TP.HCM) đang tạm giữ N.N.Th (15 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Th. là nghi phạm thuộc băng nhóm đã gây ra vụ cướp giỏ xách, cướp xe máy tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Bính (P.Tân Phong, Q.7) vào rạng sáng 25.10.

Theo diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại được, khoảng 3 giờ 25 ngày 25.10, một đôi nam nữ đi trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ Q.7 về H.Bình Chánh. Khi đến giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Bính (P.Tân Phong, Q.7), có hai người đi xe máy áp sát giật túi xách khiến đôi nam nữ ngã ra đường.

Thấy vậy, hai tên cướp quay đầu xe, cùng với hai đồng bọn đi xe máy phía sau bao vây tấn công hai nạn nhân. Hai nạn nhân hoảng hốt bỏ chạy ra xa, một nam thanh niên đã đến dựng xe máy của nạn nhân (đang ngã dưới đường) cùng với đồng bọn tẩu thoát.

Theo thông tin từ Đội bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng , qua camera an ninh, đội đã phát hiện vụ việc nên triển khai lực lượng trực tại các chốt phối hợp truy bắt. Phát hiện hai người khả nghi đi trên một chiếc xe Dream chạy hướng Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ - Lê Văn Lương, các thành viên đội bảo vệ đã truy đuổi. Khi đến hẻm sô 362 Lê Văn Lương, đội bảo vệ đã ép hai nghi can cướp giật ngã xe, sau đó bắt giữ được 1 người (được xác định N.N.Th), bàn giao cho Công an P.Tân Phong (Q.7) tiếp tục xử lý.