TP.HCM: Nghi phạm giả gái 'chị hiểu hông' bị bắt vì nhiều lần trộm, cướp giật

Trần Minh Hoàng là nghi phạm giả gái "nổi tiếng" trên MXH với câu "chị hiểu hông" Trước đó, khoảng 20 ngày 30.5, Công an P.An Phú (Q.2) tiếp nhận Trần Minh Hoàng (15 tuổi, ngụ P.16, Q.4) từ nhân viên bảo vệ trung tâm thương mại Estella. Theo đó, tại đây, Hoàng đã lén lấy túi xách của chị Đinh Thị Hương (27 tuổi) rồi bỏ đi. Phát hiện vụ việc, chị Hương đuổi theo, bắt được Hoàng và phối hợp với lực lượng bảo vệ bàn giao cho Công an P.An Phú. Khi bị phát hiện trộm túi xách tại trung tâm thương mại Estella, Hoàng đã có câu nói “ chị hiểu hông ” đã làm “dậy sóng” trên mạng xã hội. Tại Công an Q.2, Hoàng thừa nhận hành vi của mình, trong túi xách có hơn 3,5 triệu đồng. Hoàng cũng thừa nhận vào tháng 4.2019, nghi phạm này cũng lấy trộm điện thoại iPhone 6 của Phạm Thị Lan Anh (25 tuổi) tại siêu thị Big C (TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Do Hoàng dưới 16 tuổi nên Công an Q.2 lập biên bản xử phạt hành chính đối với Hoàng giao cho gia đình , địa phương quản lý.