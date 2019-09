Nghi can nghiện ma túy rủ bạn nghiện đi cướp giật: ‘Muốn kiếm tiền thì theo tao’

Khoảng 2 giờ 30 ngày 6.9, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm , Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.3 (TP.HCM) khi tuần tra qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám (Q.3), phát hiện 2 đối tượng đi xe máy biển số 59E1 - 442.73, nghi vấn cướp giật , nên bí mật theo dõi.

Đến trước số nhà 42 Nguyễn Đình Chiểu (P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM), 2 người này áp sát người đàn ông đang đứng trên vỉa hè giật chiếc điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Tổ hình sự đặc nhiệm truy đuổi, khống chế được 2 nghi can cướp giật, đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, nghi can cầm lái khai tên Lê Thanh Sang (17 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận); nghi can ngồi sau giật điện thoại tên L.T.L (15 tuổi, ngụ Q.Tân Bình). Công an thu giữ tang vật là chiếc điện thoại iphone 6.

Sang và L. khai nhận cả 2 đều nghiện ma túy "đá ". Để có tiền phê ma túy, 2 nghi can đi “săn mồi” để có tiền mua ma túy về sử dụng. “Tụi em hẹn nhau ở công viên Gia Định (Q.Gò Vấp), lúc này L. nói “muốn kiếm tiền thì theo tao, mày chỉ việc chở”, sau đó em chở L. lòng vòng trên nhiều tuyến đường để tìm người giật tài sản”, Sang khai với cán bộ điều tra.