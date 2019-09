TP.HCM: Trao lại điện thoại bị cướp giật cho nữ du khách Pháp

Khoảng 19 giờ 30 ngày 31.8, Công an Q.1 (TP.HCM) tiếp nhận trình báo của chị Pecate (22 tuổi, quốc tịch Pháp) về việc chị bị cướp giật điện thoại trên đường Nguyễn Cảnh Chân (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1).

Sau đó, trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội - Công an Q.1 phối hợp cùng Công an P.Nguyễn Cư Trinh tiến hành rà soát địa bàn, truy tìm nghi can cướp giật điện thoại của du khách Pháp.

Qua công tác nghiệp vụ, công an xác định Mã Trường Thịnh (27 tuổi, ngụ P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) là nghi can liên quan. Sau khi tiếp xúc với gia đình Thịnh, Công an vận động gia đình yêu cầu Thịnh ra trình diện.

Nghi can cướp giật điện thoại của du khách Pháp Ảnh: Công an cung cấp

Đến 22 giờ cùng ngày (31.8), công an đã mời Thịnh lên trụ sở làm việc. Tại đây, Thịnh đã thừa nhận hành vi của mình. Phương tiện gây án của nghi can Thịnh là xe máy hiệu Vision BS 59U1 - 918.40.

Nghi can cướp giật Mã Trường Thịnh sau đó được bàn giao cho Công an P.Nguyễn Cư Trinh để xử lý theo thẩm quyền. Công an cũng đã trao trả lại điện thoại cho chị Pecate.