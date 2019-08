Xích lô 'chặt chém' du khách Nhật khai gì khi ra trình diện?

Như Thanh Niên ngày 4.8 phản ánh, sáng 3.8 ông Oki Toshiyuki (83 tuổi, du khách Nhật Bản) ra khỏi khách sạn trên đường Tôn Đức Thắng (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM), định bụng đi bộ dạo chơi gần đó. Đi được vài bước thì một người đạp xích lô đến gần và đeo bám theo ông. Khi đến gần chợ Bến Thành thì người xích lô tỏ ý muốn chở ông về khách sạn và ông đồng ý.

Trên đoạn đường ngắn từ đó về lại khách sạn, ông Oki rất cảm kích trước ý tốt của người xích lô và có ý định gửi 500.000 đồng để cảm ơn. Tuy nhiên, người xích lô chỉ thả ông gần khách sạn và khi ông rút bóp ra lấy 1 tờ 500.000 đồng đưa thì người này tỏ ý đòi thêm. Ông Oki cũng đồng ý, nhưng chưa kịp lấy thêm tiền thì người xích lô thò tay vào bóp lấy thêm 4 tờ 500.000 đồng và 2 tờ 200.000 đồng của ông rồi nhanh chóng rời đi.

Câu chuyện xích lô “chặt chém” du khách khiến dư luận phẫn nộ. Ngay sau đó, Công an Q.1 vào cuộc điều tra, truy tìm người đạp xích lô.

Thấy già nên... tự "lấy tiền"!?

Theo một lãnh đạo Công an Q.1, dù nạn nhân không đến công an trình báo nhưng qua thông tin từ Báo Thanh Niên đăng tải, Ban Chỉ huy công an quận đã điều động hàng chục trinh sát, điều tra viên của Đội CSĐT tội phạm về TTXH quận, tìm kiếm nạn nhân ghi nhận lời khai để phục vụ công tác điều tra truy bắt thủ phạm.

Qua trích xuất hàng trăm camera, ngày 5.8 trinh sát đã xác định được hình ảnh chiếc xích lô chở nạn nhân đi qua khu vực phố đi bộ. Xác minh hàng loạt nhóm xích lô, trinh sát đã xác định ông Phạm Văn Dũng (49 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) là nghi can nên vận động ra trình diện công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sáng 6.8, ông Dũng đã đến cơ quan công an trình diện và thừa nhận hành vi “chặt chém” du khách người Nhật . Đến chiều tối cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Dũng để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Tại trụ sở công an, bước đầu ông Dũng khai sáng 3.8 đạp xích lô tìm khách ở khu vực công trường Mê Linh (P.Bến Nghé, Q.1) thì có một người khách vẫy tay và yêu cầu chở về khách sạn trên đường Tôn Đức Thắng (P.Bến Nghé, Q.1). Dũng không báo giá trước cho khách. Khi tới nơi, Dũng nhận tiền công 500.000 đồng khách đưa và “xin thêm tiền bồi dưỡng”. “Tưởng ông ấy đã già, lấy tiền chậm nên tôi... tự ý lấy trong bóp của ông 4 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 2 tờ mệnh giá 200.000 đồng. Rốt cuộc, tôi tự lấy 2,4 triệu đồng và 500.000 đồng tiền công rồi đạp xích lô bỏ đi. Sau đó, tôi đọc báo biết sự việc, người bị tôi lấy tiền là ông Oki. Được sự vận động của công an, ngày 6.8, tôi đến Công an Q.1 trình diện”, Dũng khai với cơ quan điều tra.

Du khách đã lấy lại được niềm tin

Chiều 6.8, Công an Q.1 đã mời người nhà gia đình ông Oki Toshiyuki đến ghi nhận thêm để làm rõ vụ việc. Trao đổi với PV Thanh Niên, chị Lê Thục Anh (con dâu ông Oki) cho biết công an đã nhờ chị trình bày lại sự việc theo lời kể của ông Oki, đồng thời hỏi yêu cầu của gia đình về việc xử lý người xích lô có hành vi “chặt chém”.

Chị Lê Thục Anh cho hay ông Oki rất thích VN, thích hòa nhập với mọi người. Ông không nghĩ nhiều đến chuyện mất tiền mà cảm thấy buồn và hụt hẫng vì ông luôn tin mình đối xử tốt với người khác thì sẽ được đáp trả.

Trước thông tin công an đã xác định được người xích lô “chặt chém” và đang đấu tranh điều tra làm rõ, thông qua người con trai út đang sinh sống ở TP.HCM , ông Oki Toshiyuki cho biết: “Việc chính quyền hành động nhanh chóng như vậy giúp tôi lấy lại được niềm tin”.