222 tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam bị kiểm ngư xua đuổi

Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, Tổng cục Thủy sản thành lập đoàn công tác phối hợp kiểm tra các phương tiện vận chuyển giống thuỷ sản qua địa bàn các tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu và đã xử phạt 8 phương tiện vận chuyển tôm giống không có giấy kiểm dịch.

Còn tại tỉnh Ninh Thuận , Tổng cục Thủy sản phối hợp với Cục An ninh kinh tế (A04) Bộ Công an và Phòng An ninh kinh tế (PA04), Công an tỉnh Ninh Thuận tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối 5 cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống tôm nước lợ. Các cơ sở này bị xử phạt với tổng số tiền 315 triệu đồng và buộc tiêu huỷ 20 triệu con tôm giống không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.