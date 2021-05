227 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 4.824 ca mắc Covid-19 ghi nhận trong nước và 1.492 ca nhập cảnh; riêng từ ngày 27.4 (bắt đầu đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam) đến nay 3.254 ca. Đến ngày 27.5, có 8 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế) đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới.

Bộ Y tế cũng thông báo ca mắc Covid-19 tử vong thứ 46 tại Việt Nam là bệnh nhân (BN) 3881 (nam, 81 tuổi). BN có tiền sử áp xe gan, sống trong vùng dịch Covid-19. BN có biểu hiện ho, sốt; có kết quả làm test nhanh dương tính vi rút SARS-CoV-2 ngày 14.5, được chuyển đến BV đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị. Ngày 15.5, BN được chuyển đến BV Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh (Hà Nội) với chẩn đoán vào viện: sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2. BN được điều trị hồi sức tích cực (thở máy, lọc máu liên tục, phối hợp kháng sinh phổ rộng...), hội chẩn điều trị nhưng sức khỏe và chức năng phổi ngày càng xấu hơn. BN tử vong đêm 26.5 với chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm khuẩn huyết trên BN cao tuổi.