25 bánh heroin có chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Theo đó, vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày, có một người dân ở xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) đến Đồn biên phòng Tam Thanh (thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam) trình báo và giao nộp 1 bánh ma túy nhặt được ở bãi biển thôn Hòa Hạ (xã Tam Thanh).

Tiếp nhận thông tin từ Đồn biên phòng Tam Thanh, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã tiến hành xác minh thì xác định đây là heroin. Ngay sau đó, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã triển khai lực lượng tuyên truyền và vận động nhân dân giao nộp số ma túy còn lại vớt được trên biển. Đến 20 giờ cùng ngày, Bộ đội biên phòng Quảng Nam đã thu giữ được thêm 24 bánh ma túy do người dân giao nộp.

Theo thượng tá Hoàng Văn Mẫn, ước lượng mỗi bánh heroin có trọng lượng khoảng 200 gr và có thể số lượng bánh heroin không chỉ dừng ở con số 25 bánh. “Có thể một số người dân nhặt được ma túy còn đang cất giấu, đơn vị cũng đang tuyên truyền, vận động người dân nếu nhặt được ma túy thì nhanh chóng giao nộp cho lực lượng chức năng”, thượng tá Mẫn nói,

Cũng theo thượng tá Mẫn, mỗi bánh heroin được bao bọc rất kỹ lưỡng bằng bao ni lông. Trên bề mặt bánh heroin có một vòng tròn đỏ, có nhiều chữ Trung Quốc . Hiện cơ quan chức năng của Bộ đội biên phòng đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam và các ngành chức năng của địa phương tiến hành điều tra , xác minh nguồn gốc số heroin trên. Theo một số người dân địa phương, vào lúc 6 giờ 30 sáng 30.11, nhiều người đã thấy chiếc can nhựa trôi dạt vào bờ biển Tam Thanh nhưng không quan tâm. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, một người dân xuống biển nhặt chiếc can lên thì thấy bên trong có các vật thể nghi là ma túy nên đã trình báo lực lượng chức năng.