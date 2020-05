28 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, có công bố hết dịch?

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 14.5.2020, gồm có: Cảnh giác bẫy lừa việc làm: Đề nghị công an vào cuộc; Giang hồ cưỡng chiếm đất công: Yêu cầu Công an tỉnh và Thành ủy Phan Thiết báo cáo...