3 chiến sĩ Công an hy sinh tại Đồng Tâm: Truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất

Liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm (H.Mỹ Đức, TP.Hà Nội), ngày 10.1, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho 3 chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm.

Các chiến sĩ được truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất, gồm: đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; trung úy Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an và thượng úy Phạm Công Huy, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Hà Nội.