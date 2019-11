3 người trong gia đình thương vong vì xe đầu kéo 'hung thần'

Theo đó, khoảng 19 giờ, ngày 22.11, xe ô tô đầu kéo 57L - 1106 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 51R - 140.46 do tài xế Phạm Hoành (36 tuổi, ngụ thôn Phú Định, xã Hạnh Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển.

Khi lưu thông trên Quốc lộ 22B đi từ hướng thị trấn Tân Biên về thành phố Tây Ninh, thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 70B1 - 740.33 do ông Trịnh Văn Hùng (61 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành) điều khiển chạy theo chiều ngược lại. Lúc này, ông Hùng chở vợ bà Lâm Thị Hồng Duyên (58 tuổi) và cháu Huỳnh Thanh Phú (8 tuổi).

Vụ tai nạn khiến ông Hùng và cháu Phú tử nạn tại chỗ, bà Duyên bị thương tích nặng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tân Biên; chiếc xe máy do ông Hùng điều khiển bị hư hỏng nặng.

Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Tây Ninh, nguyên nhân ban đầu được xác định, do tài xế xe đầu kéo Phạm Hoành vượt lấn trái không đảm bảo an toàn, gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng kể trên.