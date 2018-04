3 'phù thủy' lừa đảo tẩy đô la sa lưới

Ngày 9.4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Cần Thơ quyết định tạm giữ hình sự Monthe De Fouda Martial (29 tuổi, quốc tịch Cameroon); Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (35 tuổi, sinh tại Cameroon, quốc tịch VN) và Ifeanyi Matthew Anthony (28 tuổi, quốc tịch Nigeria) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Anthony khai vào năm 2016 có quen với Papa (quốc tịch Nigeria, chưa rõ tên họ cụ thể, sống tại Q.12, TP.HCM). Sau đó, Papa rủ Anthony tham gia nhóm lừa đảo bằng cách làm quen với phụ nữ VN qua mạng xã hội, hứa hẹn tiến tới hôn nhân và về VN định cư nên cần chuyển hàng triệu USD về VN nhờ giữ hộ. Sau đó, yêu cầu nạn nhân gửi tiền để đóng phí, mua hóa chất tẩy tiền…



Tháng 2.2018, Papa cung cấp thông tin của phụ nữ tên A. (ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho Anthony qua phần mềm Whatsapp. Anthony rủ Minh tham gia và đóng vai nhân viên công ty chuyển hàng quốc tế với tên giả là Smit. Ngày 22.3, Minh điện thoại cho bà A. nói có thùng hàng từ Mỹ gửi về VN và yêu cầu nạn nhân đóng phí hải quan 1.600 USD. Bà A. đến ngân hàng chuyển tiền theo yêu cầu của Minh. Hôm sau, Minh tiếp tục gọi cho bà A. thông báo rằng qua máy soi hải quan phát hiện trong thùng hàng có số lượng lớn USD đã bị phủ hóa chất (thành giấy trắng) nên yêu cầu bà chuyển thêm 3.500 USD để “lo” hải quan. Tin tưởng, bà này đã chuyển tiền. Tiếp theo, Minh gọi cho bà A. nói hải quan yêu cầu phải nộp chứng từ gốc thể hiện số ngoại tệ trong thùng hàng, đồng thời viện lý do số ngoại tệ quá lớn (khoảng 1,4 triệu USD), nếu không có chứng từ gốc thì phải chi 10.500 USD cho hải quan. Ngày 26.3, bà A. tiếp tục chuyển số tiền theo yêu cầu cho Minh.

Để tiếp tục lừa tiền nạn nhân, Anthony nói Minh yêu cầu bà A. lên TP.HCM để xem rửa tiền USD. Minh rủ Martial cùng tham gia. Tối 26.3, Minh điện thoại cho bà A. thông báo đã đưa được thùng hàng ra ngoài, tối 28.3 sẽ chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM và ngày 29.3 có người tên William (do Martial đóng giả) mang đến khách sạn tại Q.7, TP.HCM. Ngày 29.3, bà A. đến địa chỉ do Minh cung cấp, được Martial dẫn vào phòng và mở vali cho xem bên trong có nhiều cọc giấy giống cọc tiền. Martial rút ra 3 tờ rồi lấy một loại hóa chất nước đổ vào, 3 tờ giấy trắng biến thành 3 tờ 100 USD. Xong, Martial đưa bà A. cất giữ và nói cần thêm 100.000 USD để mua hóa chất tẩy hết số tiền trong vali trên. Do tin tưởng, bà thỏa thuận đưa trước 25.000 USD và quay về Cần Thơ để chuẩn bị tiền.

Sau đó, bà A. hẹn gặp Martial tại TP.HCM để đưa số tiền 572 triệu đồng (tương đương 25.000 USD). Nhận tiền xong, Martial nói cần thêm 50.000 USD mới đủ để mua hóa chất. Bà A. cho biết không còn đủ tiền thì Martial dọa sẽ chuyển lại vali trên về Mỹ khiến bà này phải năn nỉ xin đưa tiền nhiều lần. Ngày 6.4, tại siêu thị ở Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ, khi Martial gặp bà A. để nhận tiền thì bị PC45 bắt quả tang. Từ lời khai của Martial, công an bắt khẩn cấp Minh và Anthony.

Tại cơ quan điều tra, cả 3 thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật liên quan. Theo cơ quan điều tra, số tiền nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.