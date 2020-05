35 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

* Ngày 20.5, ông Trần Minh Thái, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam, cho biết đã có quyết định gia hạn thanh tra vụ mua sắm máy xét nghiệm Realtime PCR 7,23 tỉ đồng thêm 10 ngày. Lý do gia hạn là do có mời đại diện một số đơn vị, địa phương đến làm việc nhưng do ở xa không đến kịp; hiện các đơn vị, đại diện địa phương đó cũng đang khắc phục sản xuất kinh doanh . Như vậy, thời hạn thanh tra kéo dài đến ngày 30.5.