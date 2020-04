363 trấn áp tội phạm những ngày cách ly

PV Thanh Niên theo chân Tổ công tác 363 thuộc Công an TP.HCM tuần tra xuyên đêm những ngày tháng 4 .2020.

“Cú đấm thép” 363 xuyên đêm tuần tra chống tội phạm trong đại dịch Covid-19

Lính hình sự “tái xuất giang hồ”

20 giờ ngày 17.4, lực lượng CSGT-TT, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN)... thuộc Tổ công tác 363 Công an Q.5 (TP.HCM) tập trung đầy đủ tại trụ sở Công an quận. Sau khi đo thân nhiệt, tổ bắt đầu hành trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Đáng chú ý, hôm đó có CSHSĐN tên Th. “ tái xuất giang hồ ” sau gần nửa năm dưỡng thương vì té ngã trong lúc cùng Tổ 363 truy đuổi tội phạm cướp giật ở giao lộ Nguyễn Trãi - Ngô Quyền (Q.5). “Nay tôi không cầm tài được, nhờ anh em khác chở vì cánh tay còn tê tê, toàn... ốc vít bên trong mà”, anh Th. đề nghị.

Nam thanh niên mang theo ná, bi sắt... bị Tổ 363 kiểm tra Ảnh: Trác Rin

Sau khoảng 30 phút di chuyển trên các con đường Hồng Bàng, Thuận Kiều, Châu Văn Liêm, Nguyễn Tri Phương... không phát hiện đối tượng nghi vấn, một cán bộ CSGT-TT khẳng định nhóm thanh thiếu niên đi xe “độ” hầu như không dám bén mảng đến khu vực Chợ Lớn quậy phá. Tuy nhiên, tội phạm cướp giật vẫn thường xuyên đi “ăn hàng”, hơn nữa khu Chợ Lớn là nơi có nhiều hộ kinh doanh , mua bán đa dạng nên nhiều đối tượng tìm đến “khoắng” tài sản.

Khoảng 21 giờ, tổ công tác di chuyển trên đường Hồng Bàng hướng về cầu vượt Cây Gõ, bất ngờ bên làn đường đối diện 2 nam thanh niên chạy xe máy hiệu Sonic tăng tốc , bỏ chạy bạt mạng. Tổ công tác tức tốc quay đầu, đuổi theo. Theo quan sát của PV, 2 đối tượng nghi vấn chạy với tốc độ kinh hoàng, liên tục ôm cua để tránh bị truy đuổi. Tổ 363 liền chia ra thành nhiều mũi, tỏa ra các tuyến đường để chặn bắt. Sau khoảng 5 phút lùng sục, CSHSĐN phát hiện 2 đối tượng đang phóng như bay trên đại lộ Võ Văn Kiệt nên triển khai xe chặn đầu, khóa đuôi. “Tụi bay đi “ăn hàng” phải không?”, một CSHSĐN hỏi. “Dạ không, tụi con đâu có cướp giật gì đâu. Tại thấy công an... sợ quá nên bỏ chạy”, thanh niên cầm lái nói.

Ná đựng trong túi vải của nam thanh niên, bị Tổ 363 kiểm tra, phát hiện Ảnh: Trác Rin

Sau khi kiểm tra giấy tờ, hai thanh niên được đưa về Công an phường gần đó để tiếp tục làm rõ và tổ công tác tiếp tục lên đường. “Nhìn là đoán biết tụi nó đang đi “săn mồi” rồi. Nhưng nếu không bắt quả tang thì chúng sẽ phịa ra nhiều lý do để chối. Cứ kiểm tra hết thế này cho tụi nó không dám làm bậy”, Tổ trưởng tổ công tác nói.

Khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác đang di chuyển trên đường Nguyễn Tri Phương thì phát hiện một người đáng nghi nên tức tốc đuổi theo. Tới đường Trần Phú (P.7, Q.5), tổ công tác bắt kịp, yêu cầu kiểm tra hành chính . Đáng chú ý, trong cốp xe của người này có một chiếc ná và hàng chục viên bi sắt to bằng đầu ngón tay. Người này sau đó cũng được đưa về trụ sở công an phường để làm rõ.

Huỳnh Trung Hiếu (đứng giữa, cầm ví) bị Tổ 363 truy đuổi đang xuất trình giấy tờ Ảnh: Trác Rin

Ma túy giấu trong mũ bảo hiểm

0 giờ ngày 18.4, PV theo chân một ca khác đi tuần tra. “Khu vực Q.5 có nhiều bệnh viện lớn, chành xe... vì vậy, các đối tượng cướp giật thường phục ở đó lúc rạng sáng, chờ người dân sơ hở để ra tay. Ngày nay tôi đi liên tục 12 giờ đồng hồ rồi, mắt như... gấu trúc, nhưng phải cố gắng để người dân an toàn hơn trong mùa dịch bệnh này”, một CSHSĐN chia sẻ.

0 giờ 30, tổ công tác di chuyển trên đường An Dương Vương, phát hiện nam thanh niên chạy xe Wave 59G1-962.68 có biểu hiện đáng nghi ở làn đường đối diện. CSHSĐN tên H. đang dẫn đầu tổ công tác ra hiệu lệnh cho các trinh sát tức tốc đuổi theo, đến khu vực Công trường An Đông (P.9, Q.5) thì dừng được xe. “Tổ 363 đi tuần tra, yêu cầu anh xuất trình giấy tờ”, một thành viên nói. Nam thanh niên khai tên Huỳnh Trung Hiếu, khai một lèo: “Em có chơi ma túy. Em có 1 tiền án tiền sự về tội cướp giật tài sản. Năm 2013 đi tù, cuối 2016 ra tù, em chưa xóa án tích”. Sau khi kiểm tra và không phát hiện được gì, bỗng CSHSĐN tên H. yêu cầu Hiếu đưa chiếc nón bảo hiểm đang cầm. Lập tức, Hiếu thò tay định vứt vật gì đó thì bị phát hiện: “Đứng im! Không là có chuyện!”, anh H. hô to và các trinh sát nhanh như cắt áp sát. Qua kiểm tra, vật Hiếu định ném là… ma túy.

Sau khi phát hiện Hiếu tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ 363 đưa Hiếu về trụ sở Công an P.9 (Q.5) để làm rõ Ảnh: Trác Rin Huỳnh Trung Hiếu cùng tang vật tại trụ sở công an Ảnh: Trác Rin Số ma tuý tang vật Ảnh: Trác Rin

“Em mới đi mua ma túy "đá" tại ngã tư quốc tế (P.14, Q.8) về. Mua hết 500.000 đồng của thằng L., em chơi một phần, còn 4 phần”, Hiếu khai. Ngay sau đó, tổ công tác áp giải Hiếu về trụ sở Công an P.9 (Q.5) để lấy lời khai, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, Tổ 363 Công an Q.5 phát hiện 2 nam thanh niên có biểu hiện đi “ăn hàng” nên bám theo. Đến đường An Dương Vương, người ngồi sau giật điện thoại của anh P.A.P (37 tuổi). Tổ công tác lập tức truy đuổi, đến đường Phan Văn Trị (Q.5) thì tên ngồi sau nhảy xuống xe chạy bộ và bị bắt, tên cầm lái nhanh chóng tẩu thoát.

Một CSHSĐN tâm sự: “Mùa dịch, tình hình xã hội phức tạp, anh em Tổ 363 tuần tra 24/24 nên ngủ nghê chẳng được bao nhiêu. Đầu óc ai nấy “lâng lâng” nhưng không sao, ai cũng chỉ mong cho dịch bệnh qua mau, đời sống người dân được ổn định trở lại...”.