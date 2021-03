383 người ở Bình Định bị ngộ độc: Nước sinh hoạt 'vô can'

Ngày 23.3, CDC tỉnh Bình Định cho biết đã báo cáo Sở Y tế tỉnh Bình Định và Viện Pasteur Nha Trang về kết quả điều tra 383 người ở 2 xã Bình Tường và Vĩnh An (H.Tây Sơn) có các triệu chứng của ngộ độc như nôn mửa, đau đầu, đau bụng, mệt mỏi... trong cùng 1 thời gian.

Theo kết quả điều tra, hầu hết các trường hợp bệnh có biểu hiện bệnh ở mức độ nhẹ và có triệu chứng tương tự nhau, xảy ra trên diện rộng trong cùng thời điểm, ở nhiều trường học, nhiều lứa tuổi (mầm non, tiểu học, THCS, THPT và cả người lớn ở cộng đồng). Tuy nhiên, chưa xác định được nguyên nhân gây ra tình trạng ngộ độc này.

Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt của địa phương, hiện không phát hiện nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Vi khuẩn gây bệnh đường ruột của mẫu nước thành phẩm Nhà máy nước Bình Tường - Vĩnh An và mẫu nước ở hộ dân trong mạng phân phối của nhà máy này hiện đều trong giới hạn cho phép.

CDC tỉnh Bình Định đề nghị Trung tâm y tế H.Tây Sơn tiếp tục giám sát phát hiện các trường hợp bệnh tương tự tại địa phương, tổ chức khám bệnh và làm một số xét nghiệm phù hợp với triệu chứng bệnh để có gợi ý chẩn đoán nguyên nhân.

Đồng thời, Trung tâm y tế H.Tây Sơn theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe, bệnh tật của người dân và phối hợp các cơ quan chức năng, ban ngành tại địa phương tổ chức điều tra mở rộng toàn diện các yếu tố khác để tìm nguyên nhân như: thực phẩm, không khí, vấn đề sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật...

Mẫu nước sinh hoạt tại khu vực có nhiều người bị ngộ độc không phát hiện nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sức khỏe ẢNH: BẢO THOA

Theo Trung tâm y tế H.Tây Sơn , từ ngày 15 - 20.3, trên địa bàn 2 xã Vĩnh An và xã Bình Tường đã ghi nhận 383 trường hợp có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và nôn, một số trường hợp có tiêu chảy.

Cụ thể, xã Bình Tường có 316 trường hợp, gồm 66 trường hợp ở Trường THCS Mai Xuân Thưởng, 171 trường hợp ở Trường tiểu học Bình Tường, 27 trường hợp ở Trường Mẫu giáo Bình Tường và ghi nhận 52 trường hợp trong cộng đồng.

Xã Vĩnh An có 67 trường hợp, trong đó: Trường PTTH bán trú Tây Sơn 38 trường hợp, Trường tiểu học Vĩnh An 6 trường hợp, Trường mẫu giáo Vĩnh An 4 trường hợp và tại cộng đồng 19 trường hợp.