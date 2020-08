4 bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Đà Nẵng được tuyên bố khỏi bệnh

BN thứ 2 là T.T.H. (55 tuổi, trú P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng từ ngày 28.7. BN được xét nghiệm 3 lần vào các ngày 6, 8 và 9.8 và tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Tiếp đến là BN H.T.T. (41 tuổi, trú xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, Đà Nẵng) điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng từ ngày 27.7. BN được xét nghiệm 4 lần vào các ngày 5, 6, 8 và 9.8 và tất cả các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

BN thứ 4 là N.T.O. (42 tuổi, trú H.Ba Tơ, Quảng Ngãi) điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng từ ngày 28.7. BN này cũng được xét nghiệm 3 lần vào các ngày: 6, 8 và 9.8 và tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc BV Phổi Đà Nẵng cho biết, trước khi được cho ra viện để tiếp tục tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, ngoài kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 nhiều lần âm tính, kết quả khám lâm sàng cả 4 BN đều không khó thở, không ho, không sốt.

Theo thông tin từ Sở Y tế Đà Nẵng , từ 8 giờ ngày 9.8 - 8 giờ ngày 10.8, trên địa bàn TP.Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận thêm 19 trường hợp mắc Covid-19. Có 3 BN tử vong, trong đó BN 456 tử vong do viêm phổi vì Covid-19 biến chứng suy hô hấp cấp nặng (Hội chứng ARDS), suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa trên bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp; BN 430 tử vong do viêm phổi nặng do Covid-19, biến chứng suy đa tạng không hồi phục, sốc nhiễm trùng nhiễm độc trên BN suy thận mạn giai đoạn cuối, lọc màng bụng chu kỳ và suy tim tăng huyết áp; BN 737 tử vong do nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận mạn tính giai đoạn cuối, thận nhân tạo chu kỳ và mắc Covid-19.