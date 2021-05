4 cán bộ biên phòng thoát nạn khi lốc xoáy tàn phá chốt kiểm dịch biên giới

Theo đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, khi 4 cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng Pù Nhi đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại chốt kiểm soát cách biên giới Việt Nam - Lào khoảng 100 m thì lốc xoáy ập đến.

Thời điểm lốc xoáy ập đến, trong ngôi nhà 3 gian của chốt kiểm dịch có 4 cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng Pù Nhi làm nhiệm vụ.

Nhận thấy có gió mạnh, mái nhà lợp bằng tôn liên tục rung lắc và có nguy cơ mất an toàn, 4 cán bộ chiến sĩ trong nhà đã chạy ra khỏi nhà, đến gầm cầu G9 (cách chốt khoảng 20 m, thuộc bản Kéo Té, xã Nhi Sơn) trú ẩn.

Ngay sau đó, lốc xoáy đã cuốn bay mái tôn xuống suối G9, cách ngôi nhà khoảng 80 m. Nhiều vật dụng trong nhà cũng bị cuốn theo.

Ngôi nhà bị tốc mái rộng khoảng 50 m2, được dựng từ giữa năm 2020 để lực lượng biên phòng bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19.

Trung tá Nguyễn Huy Thế, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Pù Nhi, cho hay: “Khi nhận thấy tình hình không đảm bao an toàn, tôi đã cùng anh em ra khỏi nhà. Lúc vừa ra khỏi thì mái tôn bị cuốn đi cùng nhiều vật dụng khác. May mắn do nhận biết và chủ động được tình hình, nên cả 4 chúng tôi không ai bị thương ".