Tăng cường lực lượng cho miền Tây phòng chống dịch

Chiều 29.4, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác của T.Ư đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại An Giang. Phó thủ tướng đề nghị tỉnh An Giang phải hết sức đề cao cảnh giác, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan và bùng phát trong cộng đồng; đặc biệt An Giang phải là tuyến đầu và là “lá chắn thép” trong ngăn chặn người nhập cảnh trái phép . Tỉnh cần kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, xử lý hình sự đối với hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép và các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh trái phép, lây lan dịch bệnh cho cộng đồng.

Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, thông tin từ giữa tháng 4.2021 đến nay, An Giang đã tăng cường thêm lực lượng công an, quân sự để bố trí tăng thêm 13 tổ, chốt; nâng tổng số tổ, chốt kiểm soát biên giới lên 200 với hơn 1.400 chiến sĩ, duy trì tuần tra 24/24. Sắp tới, tỉnh chuẩn bị bổ sung thêm 100 chiến sĩ công an và quân sự về biên giới.