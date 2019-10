4 ngày 2 người chết ở bệnh viện thẩm mỹ: TP.HCM cấp tập giải quyết

4 ngày 2 ca phẫu thuật thẩm mỹ tử vong

Ngày 17.10, bệnh nhân V.N.A.T (33 tuổi) đến khám tại Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS (Q.10) đặt túi nâng ngực . Bệnh nhân được bác sĩ Đinh Văn Hưng tiến hành phẫu thuật từ lúc 13 giờ 45 đến 15 giờ 30 cùng ngày. Sau phẫu thuật bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn định và được chuyển về phòng lúc 18 giờ 48 ngày 17.10. Đến 20 giờ 45 cùng ngày, bệnh nhân đột ngột khó thở, mạch nhanh, huyết áp hạ, Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS đã tiến hành hồi sức tích cực, và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115 lúc 22 giờ 37 cùng ngày. Đến 22 giờ 45 phút, bệnh nhân tử vong. Ngay sau tiếp nhận thông tin về sự cố y khoa này, Thanh tra Sở Y tế phối hợp Phòng Nghiệp vụ dược Sở Y tế TP.HCM tiến hành kiểm tra, xác minh và điều tra vụ việc, niêm phong bệnh án liên quan tại Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS và tại Bệnh viện Nhân dân 115; thực hiện niêm phong toàn bộ các loại thuốc cùng lô, vỏ thuốc đã sử dụng cho bệnh nhân trước đó, để phục vụ cho công tác điều tra, xác minh. Trước đó, ngày 11.10, bệnh nhân tên C.T.L (59 tuổi, là Việt kiều Mỹ) đến căng da mặt tại Bệnh viện thẫm mỹ Kangnam (Q.3). Ca phẫu thuật cho bác sĩ Trần Huỳnh thực hiện. Bệnh nhân được phẫu thuật lúc 14 giờ và kéo dài 3 giờ 20 phút. Sau 10 phút bệnh nhân được rút nội khí quản, lúc này với tình trạng lơ mơ, tự thở, trả lời đúng. Đến 18 giờ, bệnh nhân tỉnh, trả lời tốt, dấu sinh hiệu bình thường. 21 giờ ngày 11.10, bệnh nhân đột ngột khó thở, khàn tiếng, phù môi, tím tái, lơ mơ, mạch nhẹ, huyết áp tụt, ô xy máu (Sp0 2 ) giảm còn 80%, được chẩn đoán theo dõi sốc phản vệ sau phẫu thuật căng da mặt. Sau khi hội chẩn, hồi sức không hiệu quả, bệnh viện đã gọi Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện Nhân Dân 115 hỗ trợ hồi sức và chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Nhân Dân 115 để tiếp tục điều trị, với chẩn đoán suy hô hấp cấp chưa rõ nguyên nhân/ theo dõi sốc phản vệ Sau đó bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến 20 giờ 45 ngày 14.10, bệnh nhân đã tử vong sau 3 ngày hồi sức tích cực. Thanh tra Sở Y tế đã đến Bệnh viện Kangnam, Bệnh viện Nhân dân 115 và phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy niêm phong hồ sơ bệnh án để phục vụ điều tra và tìm nguyên nhân tử vong. Sở Y tế yêu cầu 2 bệnh viện trên tạm ngưng thực hiện các kỹ thuật có liên quan đến việc sử dụng phương pháp vô cảm liên quan đến gây mê từ ngày 18.10. Sở Y tế chấn chỉnh công tác phẫu thuật Ngày 19.10, Sở Y tế TP.HCM cho biết chỉ trong vòng 4 ngày đã có 2 sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra tại 2 bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ trên địa bàn TP.HCM là Ngày 19.10, Sở Y tế TP.HCM cho biết chỉ trong vòng 4 ngày đã có 2 sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra tại 2 bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ trên địa bàn TP.HCM là Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam và Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS . Do cả 2 sự cố đều ở mức nghiêm trọng nên Sở Y tế TP.HCM sẽ tiến hành thành lập Hội đồng chuyên môn cấp Sở theo quy định để phân tích, kết luận.

Theo Sở Y tế TP.HCM, an toàn phẫu thuật luôn được xem là một trong những vấn đề ưu tiên trong hoạt động an toàn người bệnh tại các bệnh viện.

Ban An toàn người bệnh thuộc Hội đồng chất lượng khám, chữa bệnh - Sở Y tế đã ban hành “khuyến cáo tăng cường triển khai các hoạt động an toàn người bệnh trong phẫu thuật” với 14 hoạt động cụ thể, nhằm giúp cho các bệnh viện chủ động rà soát, củng cố các hoạt động đảm bảo an toàn người bệnh trong phẫu thuật.

Trong đó, hoạt động “xây dựng và ban hành quy trình báo động đỏ nội viện” nhằm huy động nguồn lực và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa, phòng trong bệnh viện trong trường hợp người bệnh trong tình trạng nặng và nguy kịch cần can thiệp phẫu thuật khẩn cấp, tổ chức diễn tập tình huống để rút kinh nghiệm trong sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau.

Bên cạnh đó là triển khai hiệu quả quy trình báo động đỏ liên viện để nhận sự hỗ trợ kịp thời từ các chuyên gia của bệnh viện tuyến trên khi bệnh viện không đủ khả năng can thiệp điều trị.

Sở Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện nghiêm túc thực hiện khuyến cáo này khi có sự cố xảy ra và bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Gần đây, Sở Y tế đã triển khai Quyết định số 7482/QĐ-BYT ngày 18.12.2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật với 8 nhóm tiêu chí chất lượng liên quan đến an toàn người bệnh trong phẫu thuật. Sở Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện nghiêm túc rà soát, và có kế hoạch phấn đấu đạt các tiêu chí này.

Ngoài ra, đối với các phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, Sở Y tế TP.HCM đã xây dựng và ban hành “Bộ tiêu chí chất lượng dành cho phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn thành phố” và đã tiến hành đánh giá chất lượng tất cả các phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ nhằm giúp cho các phòng khám không ngừng cải tiến chất lượng. Sở Y tế yêu cầu tất cả phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ tiếp tục phấn đấu hoàn thiện các chuẩn chất lượng này.