4 người nghi ngộ độc tại Kon Tum: 1 người đã tử vong

Bốn ngày sau, bà Y Xuân bị sốc nhiễm khuẩn tiêu điểm từ đường tiêu hóa. Bệnh nhân có biểu hiện suy đa tạng. Bệnh viện đã thay huyết tương 3 lần cho bệnh nhân.

Đây là lần thứ 2 xã Măng Cành xuất hiện chùm ca bệnh do ngộ độc. Trước đó, vào cuối tháng 2 đến đầu tháng 3.2021, làng Kon Kum, xã Măng Cành tổ chức ăn tết chuồng trâu . Sau khi ăn uống có 2 người trong làng tử vong, 22 người nhập viện với cùng một triệu chứng. Kết quả xét nghiệm cho thấy chùm ca bệnh là do ngộ độc thực phẩm, tác nhân gây bệnh được xác định là do vi khuẩn Clostridium Botulinum sinh độc tố type E.