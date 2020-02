4 tỉnh phát hiện 8 ổ dịch cúm gia cầm có vi rút cúm A/H5N6

Cụ thể, từ ngày 3.2, 4 gia đình ở xã Phú Nghĩa có vịt nuôi chết hàng loạt do vi rút cúm A/H5N6.

Cơ quan thú y và chính quyền địa phương đã tiêu hủy trên 6.800 con vịt tại các hộ chăn nuôi, lập vùng cách ly, tiêm vắc xin cho khoảng 68.000 gia cầm nuôi quanh ổ dịch. Chính quyền địa phương cũng cấm các hoạt động mua bán, giết mổ gia cầm trên địa bàn để phòng ngừa vi rút cúm A/H5N6 phát tán.

Theo ông Phạm Văn Đông, cả nước đã phát hiện 8 ổ dịch gia cầm có vi rút cúm A/H5N6 ở Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Ninh với tổng số trên 31.000 gia cầm đã bị tiêu hủy.

Đến ngày 11.2, chỉ có 1 ổ dịch ở Quảng Ninh đã qua 21 ngày chưa phát hiện gia cầm chết mới. Điều tra tại 26 tỉnh, thành phố, cho thấy tỷ lệ lưu hành vi rút cúm A/H5N1 và A/H5N6 hiện ở mức rất cao và rất dễ bùng phát trong các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Đặc biệt, do dịch tả lợn châu Phi , nhiều hộ chăn nuôi đã chuyển nuôi gia cầm, khiến tổng số đàn gia cầm đạt trên 471 triệu con, tăng rất cao so với năm 2018 (409 triệu con). Tổng đàn tăng nhanh và điều kiện vệ sinh ở các hộ nhỏ lẻ không đảm bảo cũng là nguy cơ để dịch gia cầm bùng phát thời gian tới.

Dự kiến ngày 13.2, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT sẽ tổ chức hội nghị về phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Thịt heo “bẩn” từ Long An đưa về chợ Hóc Môn, Bình Điền

Ngày 11.2, Phó trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM Lê Minh Hải cho biết, đơn vị vừa phát hiện hai lô hàng với 140 kg thịt heo không đảm bảo an toàn thực phẩm từ Long An đưa vào chợ Hóc Môn và Bình Điền của TP.HCM tiêu thụ.

Lô hàng 120 kg thịt heo xuất phát từ cơ sở giết mổ Long Hiệp (địa chỉ: xã Long Hiệp, H.Bến Lức, Long An); lô hàng thứ hai, 20 kg, từ cơ sở giết mổ Nguyễn Hữu Ân (địa chỉ: xã Đức Lập Thượng, H.Đức Hòa, Long An).