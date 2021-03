5 dự án giao thông trọng điểm ở TP.Thủ Đức đang chờ 'giải cứu'

UBND TP.Thủ Đức vừa kiến nghị UBND TP.HCM cùng sở, ngành giải quyết các khó khăn, vướng mắc của 10 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn, trong đó có 5 dự án đang thi công dang dở.

Thứ nhất, cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư, dài khoảng 750 m (gồm cầu và đường dẫn), rộng 30 m với tổng mức đầu tư 857 tỉ đồng. Đến nay, công trình đã đạt khoảng 39% khối lượng, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm do chưa được Sở TN-MT và UBND TP.HCM duyệt giá bồi thường. UBND TP.Thủ Đức kiến nghị sở và TP.HCM sớm duyệt giá bồi thường, đồng thời cam kết giao mặt bằng trong 6 tháng nếu không có khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thứ 2, cầu Tăng Long (trên đường Lã Xuân Oai) do BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư, cầu dài 790m, rộng 30m với tổng mức đầu tư 450 tỉ đồng. Hiện công trình thi công được 32% khối lượng. Vướng mắc của công trình này liên quan đến ranh dự án có điều chỉnh so với ranh được duyệt. Vào tháng 1.2021, UBND Q.9 (trước khi sáp nhập thành TP.Thủ Đức) đã thống nhất ranh điều chỉnh với BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, đang chờ phê duyệt ranh.

Người dân mỏi mòn chờ đợi cầu Nam Lý và đường Đỗ Xuân Hợp hoàn thành để sớm thoát khỏi cảnh kẹt xe. Ảnh: Nguyên Vũ

Thứ 3, cầu Long Đại (trên đường Long Phước và Phước Thiện) do BQL dự án đầu tư xây dựng công trình khu vực TP.Thủ Đức làm chủ đầu tư, dài khoảng 440 m, rộng 14 m với tổng mức đầu tư 353 tỉ đồng. Công trình thi công phía bờ Phước Thiện (P.Long Bình) được 60% khối lượng, hiện vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng.

Đầu tháng 1.2021, UBND TP.HCM đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Do đó, chủ đầu tư kiến nghị điều chỉnh tăng nguồn vốn dự án để có đủ kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Thứ 4, dự án đường Đỗ Xuân Hợp (đoạn từ cầu Nam Lý đến đường Nguyễn Duy Trinh) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư, dài 1.830m, rộng 30m, tổng mức đầu tư 360 tỉ đồng. Đến nay, dự án thi công được 54% khối lượng nhưng đoạn cuối tuyến dài khoảng 460m (phía giáp đường Nguyễn Duy Trinh) chưa thực hiện do chồng lấn ranh so với quy hoạch phân khu 1/2000.

UBND TP.Thủ Đức kiến nghị Sở GTVT sớm điều chỉnh ranh dự án làm cơ sở giải phóng mặt bằng. Nếu không có vướng mắc phát sinh, TP.Thủ Đức dự kiến bàn giao mặt bằng trong 9 tháng kể từ ngày chủ đầu tư cung cấp ranh điều chỉnh được phê duyệt.

Thứ 5, dự án đường Vành đai 2 (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa) dài khoảng 2,7km, rộng 67m với tổng mức đầu tư 2.700 tỉ đồng. Khởi công từ tháng 12.2017, đến nay dự án đạt 44% khối lượng; chi trả bồi thường hỗ trợ tái định cư đạt 79%; diện tích mặt bằng bàn giao được 75%.

Dự án đường Vành đai 2 đã dừng thi công vì vướng mắc về hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Ảnh: Nguyên Vũ

Dự án đã dừng thi công vì vướng mắc về hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) giữa Công ty CP Văn Phú Bắc Ái và UBND TP.HCM. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, UBND TP.Thủ Đức kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các sở ngành tháo gỡ các vướng mắc.