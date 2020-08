3 dự án BT ở TP.HCM mắc sai sót

Trong kết quả kiểm toán 4 dự án (DA) đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) giai đoạn 2014 - 2018 trên địa bàn TP.HCM được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) công bố cuối năm 2019, ngoài DA đường dẫn cầu Phú Mỹ (Thanh Niên ngày 22.8 đã phản ánh), thì 3 DA khác cũng mắc nhiều sai sót. Các DA này gồm: đoạn tuyến kết nối đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - QL1 (gọi tắt là đường Vành đai 2 - Q.Thủ Đức) do Công ty CP Văn Phú Bắc Ái làm nhà đầu tư; đường D3 kết nối vào cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (H.Nhà Bè) do Công ty TNHH đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông làm nhà đầu tư, và đường song hành từ đường Mai Chí Thọ qua khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến đường Vành đai 2 (gọi tắt là đường Song hành - Q.2) do Công ty TNHH bất động sản Nguyên Phương làm nhà đầu tư.