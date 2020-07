TP.HCM đã thực hiện nhiều kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Trong đó, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở TT-TT TP.HCM, cho biết sau khi KTNN thông báo kết quả kiểm toán, Cục Thuế TP.HCM đã tổ chức rà soát toàn bộ các khu đất do nhà nước trực tiếp quản lý mà các tổ chức, cá nhân đang sử dụng chưa được ký hợp đồng thuê đất, chưa cung cấp thông tin địa chính và lập bộ để phân loại, mời đơn vị sử dụng làm việc xác định thông tin nghĩa vụ tài chính đối với các khu đất. Đối với những hồ sơ đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do nhận chuyển nhượng, mua bán thì được loại khỏi danh sách các khu đất phải lập bộ thu tiền thuê đất. Đối với những hồ sơ có thông tin thể hiện trong hồ sơ đã quá cũ (từ năm 1977), có nhiều thay đổi, biến động hoặc không có đầy đủ thông tin pháp lý, Cục Thuế TP.HCM đang rà soát, thu thập, xác minh thực tế các thông tin để làm cơ sở xác định. Còn lại các trường hợp rà soát đúng, đơn vị đã tiến hành nộp tiền thuê đất theo quy định.

Về việc một số dự án sử dụng vốn ngân sách không được trình HĐND TP.HCM xem xét, có ý kiến trước khi phê duyệt danh mục và mức vốn phân bổ, ông Từ Lương giải thích các nghị quyết trước đây của HĐND TP.HCM được ban hành trên cơ sở danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án theo đề xuất của Sở KH-ĐT. Sau khi KTNN lưu ý, TP.HCM đã khắc phục triệt để, trong những năm gần đây các nghị quyết của HĐND TP.HCM thông qua kế hoạch vốn hằng năm đều có danh mục dự án chi tiết và mức vốn bố trí cho từng dự án.

Ông Từ Lương cũng cho biết đối với các sai phạm của Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận ( IPC ) trong quản lý tài chính tại một số dự án như khu dân cư Long Hậu, khu định cư số 04 - xã Phong Phú, khu định cư An Phú Tây, Thanh tra TP.HCM đã thanh tra toàn diện từ năm 2018. Từ kết quả thanh tra, UBND TP.HCM đã chỉ đạo chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật…

Liên quan đến việc Tổng công ty Bến Thành TNHH MTV góp vốn bổ sung 33,6 tỉ đồng vào Công ty CP vàng bạc đá quý Bến Thành (BTJ), làm tăng số vốn nhà nước có khả năng bị thất thoát do BTJ tiếp tục kinh doanh thua lỗ, đại diện Chi cục Tài chính doanh nghiệp TP.HCM cho biết do BTJ đang trong quá trình đầu tư, xây dựng và phát triển chuỗi cửa hàng kinh doanh trang sức mang thương hiệu Precita nên việc lỗ là nằm trong kế hoạch. Dù theo dự kiến năm 2020 khi đầu tư xong chuỗi cửa hàng thì sẽ có lãi, nhưng do dịch bệnh Covid-19 và đầu tư chưa hoàn chỉnh nên năm 2020 chưa có lãi…