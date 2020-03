53 y, bác sĩ được cách ly vì liên quan bệnh nhân Covid-19 dương tính lần 1

Chiều 25.3, lãnh đạo Bệnh viện H.Bình Chánh (TP.HCM) xác nhận với PV Thanh Niên có 53 y, bác sĩ, cán bộ viên chức của bệnh viện này đang phải cách ly tập trung do có liên quan đến một bệnh nhân cho kết quả lần 1 dương tính Covid-19 . Trong số này có đến 13 bác sĩ.

Nguyên nhân là các y, bác sĩ ở Bệnh viện H.Bình Chánh có đi dự một đám tang người thân của một bác sĩ trong bệnh viện. Trong đám tang này có người cháu của 1 bác sĩ từ Mỹ về và người này cho kết quả lần 1 dương tính Covid-19 vào ngày 24.3.

Cũng trong chiều 25.3, Sở Y tế TP.HCM đã báo cáo khẩn với UBND TP.HCM về ca bệnh này.

Cách ly tại nhà nhưng đã đi nhiều nơi

Người cho kết quả dương tính lần 1 với SARS-Cov-2 là anh H.T.H (26 tuổi, ngụ H.Bình Chánh). Ngày 10.3, người này từ Mỹ về Việt Nam trên chuyến bay BR0395 của hãng bay Eva Air, số ghế 38A. Từ sân bay, bệnh nhân được mẹ, em gái, bạn gái đón về nhà bằng xe của dịch vụ Grab. Khi về nhà, anh H. sống chung với cậu và 3 người trong gia đình.

19 giờ ngày 10.3, anh H. có đến Khoa hồi sức Bệnh viện Bình Dân thăm ông nội. Ngày 12.3, bạn gái của anh này (ngụ Q.Phú Nhuận) sang nhà bệnh nhân chơi.

Ngày 17.3, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và Sở Y tế TP về việc rà soát các trường hợp người trở về từ Mỹ và đang cư trú, lưu trú tại nhà, huyện Bình Chánh đã tiến hành rà soát trên địa bàn huyện có 11 trường hợp, và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 10 trường hợp. Xã An Phú Tây ra quyết định cách ly tại nhà đối với bệnh nhân vào ngày 19.3.

Ngày 19.3, bệnh nhân có tiếp xúc với 2 công an xã An Phú Tây và 1 điều dưỡng tại Trạm Y tế xã An Phú Tây.

9 giờ ngày 23.3 trạm y tế xã đến lấy mẫu xét nghiệm, 12 giờ cùng ngày, bạn gái anh này đến thăm.

Từ 19 đến 21 giờ ngày 22.3, ông nội hấp hối nên anh H. có xuống bóp bóng cho ông nội và tiếp xúc 3 người.

Sau đó, 22 giờ ngày 23.3, bệnh nhân đến đám tang ông nội tại TT.Tân Túc, H.Bình Chánh, thắp nhang rồi về.

Theo UBND H.Bình Chánh, trong thời gian tiếp xúc với tất cả mọi người bệnh nhân đều có mang khẩu trang tiếp xúc cho đến khi về nhà. 7 giờ ngày 24.3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo bệnh nhân có kết quả dương tính lần 1 với Covid-19.

14 người tiếp xúc F1

Bệnh nhân được đưa về điều trị tại Bệnh viện Covid-19 Cần Giờ. Có 14 người tiếp xúc (F1) với bệnh nhân. Huyện Bình Chánh phối hợp Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM tổ chức cách ly tập trung 3 người tại Cần Giờ (gồm mẹ, cậu, em gái) và 10 trường hợp cách ly tại khu tập trung của huyện.

117 người tiếp xúc F2 (tức tiếp xúc qua những người F1) đang được thực hiện cách ly tại nhà và tiếp tục điều tra, cách ly. Các trường hợp F3 đang được H.Bình Chánh tiếp tục điều tra.

Ban Chỉ đạo H.Bình Chánh tiến hành điều tra dịch tễ, vẽ sơ đồ, phong tỏa khu vực đường số 5A khu dân cư An Phú Tây. Đồng thời thực hiện phun khử khuẩn nhà số 27, đường số 5A Khu dân cư An Phú Tây và trụ sở UBND xã An Phú Tây, nơi bệnh nhân sinh sống. Thực hiện chốt chặn tại khu vực nhà bệnh nhân ở với 11 hộ và 36 nhân khẩu.

Hiện H.Bình Chánh cũng đang tổ chức điều tra tại các xã có liên quan đến ca bệnh cho kết quả lần 1 dương tính với Covid-19 này (xã Tân Nhựt, Tân Túc, Tân Kiên) để tổ chức thực hiện khoanh vùng, cách ly, dập dịch theo quy định.