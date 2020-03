Sẵn sàng cách ly thêm hàng ngàn người từ nước ngoài về

Bộ Công an tăng cường lực lượng hỗ trợ Theo thống kê của Bộ Công an, trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 14 - 19.3, đã có tới hơn 121.000 lượt người nước ngoài xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu hàng không và đường bộ, khoảng 84.000 lượt người Việt Nam xuất, nhập cảnh. Về việc sắp tới có khoảng 17.000 khách về TP.HCM và buộc cách ly tập trung, đại tá Lê Hồng Thái, Phó cục trưởng Cục Quản lý xuất, nhập cảnh (A08) Bộ Công an tại TP.HCM, khẳng định A08 luôn sẵn sàng nhân sự và các phương án phân luồng để không xảy ra trình trạng ùn ứ, chờ đợi. Cụ thể, công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (gọi tắt là công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất) chia làm 3 ca trực trong ngày, làm việc 24/24; mỗi ca trực là một đội khoảng 80 - 100 cán bộ. Trong đó, lực lượng kiểm soát sẽ có khoảng 80 - 90 cán bộ, chiến sĩ; lực lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, giải đáp các thủ tục, phân luồng/phân tuyến (được tăng cường, bổ sung trong đợt dịch Covid-19) khoảng 10 - 12 cán bộ; lực lượng hậu cần sẽ xử phạt hành chính, chăm sóc chế độ ăn uống cho cán bộ, chiến sĩ; lực lượng xác minh, xử lý những trường hợp khai báo gian dối, né hoặc trốn cách ly tập trung. Cũng theo đại tá Lê Hồng Thái, đến chiều 20.3, có thêm 10 cán bộ thuộc công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất phải đi cách ly tập trung do tiếp xúc gần với những ca nhiễm vi rút chủng mới Corona ( SARS-CoV-2 ). Đến nay có khoảng 38 cán bộ phải cách ly tập trung và có 2 trường hợp đã cách ly xong. Chiều 20.3, một lãnh đạo A08 cho biết thêm: “Cán bộ chiến sĩ sẽ làm việc trong 14 ngày liên tục tại các cửa khẩu, sân bay. Việc ăn nghỉ, cách ly sẽ thực hiện ngay tại trụ sở để phòng dịch”. Lực lượng làm nhiệm vụ ngoài thiết bị bảo hộ được cấp phát theo quy định, đã quyên góp mua thêm khẩu trang, cồn khử trùng, găng tay… để sử dụng. Thái Sơn - Phan Thương