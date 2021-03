56 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép 'lọt' tới TP.HCM, Tây Ninh

Trong số 56 người Trung Quốc (TQ) nhập cảnh trái phép, 40 người bị phát hiện tại TP.HCM và 16 người tại Tây Ninh.

Khách sạn cho người Trung Quốc lưu trú “lậu”

Cụ thể, tại TP.HCM, lúc 11 giờ ngày 5.3, Công an Q.Gò Vấp kiểm tra hành chính khách sạn Queen (537/8 Nguyễn Oanh, P.17, Q.Gò Vấp) phát hiện 5 người TQ lưu trú. Nhóm người TQ này khai nhận đi từ Phúc Kiến (TQ) qua các đường tiểu ngạch ở khu vực biên giới phía bắc để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó đón ô tô vào TP.HCM lẩn trốn trong khách sạn.

Tiếp đó, lúc 1 giờ 30 ngày 6.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.1 kiểm tra ô tô do Đ.D.T (34 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) điều khiển đang đậu trước khách sạn Symphony (120 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q.1), phát hiện trên xe có 13 người TQ. Tài xế T. khai chở số người này đến khách sạn Symphony để lưu trú. Tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Symphony, Công an TP.HCM phát hiện thêm 22 người TQ đang lưu trú, không khai báo.

Xôn xao nghi vấn 35 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trong khách sạn ở TP.HCM

Sau khi phát hiện, Công an TP.HCM đã phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và thực hiện cách ly theo quy định đối với 40 người TQ nói trên; đồng thời lập hồ sơ điều tra cá nhân, tổ chức đưa 40 người TQ nhập cảnh trái phép. Công an TP.HCM cũng chỉ đạo Công an Q.1, Q.Gò Vấp xử lý 2 khách sạn về hành vi kinh doanh lưu trú mà không tổ chức khai báo.

Đối với khách sạn Symphony chứa người TQ nhập cảnh trái phép, lãnh đạo UBND Q.1 cho biết P.Bến Thành đã củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đề xuất chuyển UBND TP.HCM ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền. Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND TP.HCM khẳng định sẽ xử lý nghiêm chủ khách sạn chứa người nhập cảnh trái phép.

Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết kết quả xét nghiệm Covid-19 lần 1 đối với 40 người TQ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đều âm tính. Theo quy định, những người TQ này sẽ phải xét nghiệm Covid-19 thêm một lần nữa vào ngày 14.3. Hiện cả 40 người TQ đang cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi; 2 khách sạn trên địa bàn Q.1, Q.Gò Vấp đã được phun độc khử trùng, nhân viên được yêu cầu cách ly tại nhà.

Nhóm 7 người Trung Quốc bị bắt giữ tại Tây Ninh ẢNH: NGỌC HÀ

Chuẩn bị vượt biên qua Campuchia thì bị bắt

Tại Tây Ninh, khoảng 16 giờ ngày 6.3, Công an xã Long Chữ (H.Bến Cầu) nhận tin báo có nhiều người nước ngoài đi bộ trong khu vực ấp Long Bình nên phối hợp lực lượng chức năng khoanh vùng, truy tìm. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng phát hiện 9 người TQ trong khu vực vườn cao su giáp ranh với xã Long Vĩnh (H.Châu Thành).

Khai thác nhanh, nhóm này khai thông qua mạng xã hội đã quen biết 1 người Việt Nam hiện đang sinh sống tại TQ và được người này giới thiệu sang nước ngoài làm việc. Nhóm xuất phát từ Quảng Tây (TQ), đi bộ khoảng 1 ngày qua đường mòn vào Việt Nam. Tiếp đó, cả 9 người được xe chở về Hà Nội và nghỉ ngơi tại đây 2 ngày rồi tiếp tục đón xe vào TP.HCM nghỉ ngơi khoảng 3 ngày (chưa xác định địa chỉ). Từ TP.HCM, nhóm đón xe đi Tây Ninh, khi đang chuẩn bị tìm đường sang Campuchia thì bị phát hiện, bắt giữ. Kết quả kiểm tra nhanh dịch tễ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh, 9 người này âm tính với SARS-CoV-2.

Sau khi bắt giữ 9 người, cơ quan công an xác định vẫn còn người TQ đang lẩn trốn nên cử lực lượng tiếp tục truy tìm. Đến 7 giờ ngày 7.3, tại căn chòi trong vườn cao su thuộc ấp Long Bình (xã Long Chữ), lực lượng chức năng bắt giữ thêm 7 người TQ. Hiện 16 người nói trên đã được đưa đi cách ly tại Trường CĐ Sư phạm tỉnh Tây Ninh.

Bắt 16 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang tìm đường vượt biên rời Việt Nam