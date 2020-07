6 vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra trong 1 ngày ở Trung bộ

Theo thông tin tổng hợp của Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), trong ngày 10.7 đã ghi nhận xảy ra 6 vụ cháy rừng ở các tỉnh Trung bộ.

Cụ thể, tại Hà Tĩnh xảy ra 2 vụ cháy rừng. Vụ thứ nhất xảy ra lúc 9 giờ 30 tại xã Sơn Lâm, H.Lương Sơn. Khu vực cháy là rừng tre, nứa khiến chính quyền địa phương phải huy động 245 người dập lửa. Cho đến 13 giờ 30, vụ cháy mới được dập tắt hoàn toàn nhưng chưa thống kê được diện tích rừng bị thiệt hại.

Khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, một vụ cháy rừng khác cũng xảy ra tại Hà Tĩnh, trên địa bàn xã Thường Nga (H.Can Lộc), thiêu sạch 2 ha rừng tre, nứa. Chính quyền địa phương phải huy động 39 người tham gia chữa cháy.

Còn tại Quảng Bình, vụ cháy rừng xảy ra lúc 10 giờ 30 tại xã Kim Thủy (H.Lệ Thủy), trên diện tích 12 ha rừng lau, lách. Địa phương đã huy động 101 người chữa cháy và ngọn lửa được dập tắt lúc 14 giờ cùng ngày.

Còn tại Nghệ An, vụ cháy được ghi nhận xảy ra lúc 12 giờ 30, trên diện tích rừng thông khoảng 3 ha. Chính quyền địa phương huy động 360 người tham gia chữa cháy, nhưng đến cuối giờ chiều nay vẫn chưa thể khống chế được vụ cháy.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày hôm nay, thời tiết nắng nóng gay gắt bao phủ khắp các tỉnh Trung bộ. Đặc biệt, tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến là 39 độ C, một số nơi trên 40 độ C.