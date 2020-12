81 năm tù cho băng nhóm mua bán ma túy ở miền Tây

Ngày 1.12, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt tổng mức hình phạt 81 năm tù đối với 6 bị cáo ngụ tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng về tội mua bán trái phép chất ma túy

6 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Phong (31 tuổi) 20 năm tù; Trần Thị Kim Phương (30 tuổi, vợ Phong), Âu Duy Vĩ (23 tuổi) mỗi bị cáo 17 năm tù; Nguyễn Dương (23 tuổi) 7 năm tù; Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi, tất cả cùng trú tại xã Tân Thành, H.Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) 5 năm tù và Nguyễn Thanh Phong (26 tuổi, trú H.Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) 15 năm tù, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng 11 giờ 45 phút ngày 25.2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang kết hợp cùng Công an H.Thoại Sơn tuần tra đến khu vực ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, H.Thoại Sơn phát hiện Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Văn Phong có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở Công an xã Thoại Giang để kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trên người Thanh Phong có 1 bọc ma túy đá trọng lượng trên 128 gram. Qua điều tra, Văn Phong khai nhận đã nhiều lần mua ma túy ở TP.HCM về giao cho Thanh Phong và Trần Thị Kim Phương và cùng Âu Duy Vĩ bán lại cho nhiều người.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ Phương, Vĩ và khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Văn Phong, Phương, thu giữ 10 bọc ma túy đá, có tổng trọng lượng trên 622 gram và hơn 1,1 tỉ đồng, cùng nhiều nữ trang và tang vật khác có liên quan.