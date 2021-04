811.200 liều vắc xin từ COVAX Facility được phân phối ra sao?

Hôm qua (2.4), tại TP.HCM, GS-TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư (Bộ Y tế), đã thông tin đến các cơ quan báo chí về kế hoạch dự kiến phân bổ lô vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên từ COVAX Facility (Cơ chế do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các tổ chức như: UNICEF, GAVI, CEPI thiết lập nhằm đảm bảo các quốc gia được tiếp cận công bằng với vắc xin Covid-19) gồm 811.200 liều do AstraZeneca và ĐH Oxford phát triển, ủy quyền cho Công ty SK Bioscience tại Hàn Quốc sản xuất, vừa được Việt Nam tiếp nhận.