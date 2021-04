9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Bình Phước âm tính lần 1 với Covid-19

Chiều 27.4, bác sĩ Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước , cho biết 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện, bắt giữ tại Hớn Quản ngày 26.4 đều cho kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.

Trước đó, như tin Thanh Niên đã đưa, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 26.4, nhận được tin báo của người dân có nhóm người nước ngoài xuất hiện trên địa bàn xã An Phú, H.Hớn Quản nghi nhập cảnh trái phép. Công an xã An Phú đã phối hợp với người dân tổ chức các chốt chặn, vây bắt.

Đến 9 giờ 45 phút, khi nhóm người trên đang di chuyển ở khu vực ấp An Tân, xã An Phú thì lực lượng chức năng vây bắt. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng liền bỏ chạy, trốn vào các mương đào trong vườn điều của người dân. Ngay lập tức, Công an xã An Phú phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã cùng người dân đã bao vây, bắt 9 người đưa về trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, 9 người trên khai nhận có quốc tịch Trung Quốc.

Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 H.Hớn Quản đã chỉ đạo ngành y tế phối hợp điều tra truy vết, phun khử khuẩn khu vực các đối tượng lẩn trốn. Cả 9 người đều được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.