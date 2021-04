Bình Phước: Phát hiện, bắt giữ 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, nhận được tin báo từ người dân có nhóm người nước ngoài xuất hiện trên địa bàn xã An Phú, H.Hớn Quản nghi nhập cảnh trái phép. Công an xã An Phú phối người dân tổ chức các chốt chặn, vây bắt.

Đến 9 giờ 45 cùng ngày, khi nhóm người nước ngoài di chuyển ở trên địa bàn ấp An Tân, xã An Phú thì lực lượng chức năng tổ chức vây bắt. Khi phát hiện lực lượng chức năng, những người này liền bỏ chạy, trốn vào các mương đào trong vườn điều của người dân.

Ngay lập tức, Công an xã An Phú phối hợp Ban chỉ huy quân sự xã cùng người dân vây bắt giữ toàn bộ 9 người, đưa về trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, 9 người khai có quốc tịch Trung Quốc.