Triệt phá đường dây đưa gần 200 người xuất nhập cảnh trái phép

Ngày 23.4, Công an TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) xác nhận đã phá gỡ một đường dây tổ chức cho gần 200 người Trung Quốc (TQ) và Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép qua lại biên giới Việt Nam - TQ do nghi phạm Giàng Mỉ (31 tuổi, trú xã Bản Lầu, H.Mường Khương, Lào Cai) cầm đầu.

Vụ án khởi đầu từ ngày 13.4, Đội an ninh Công an TP.Lào Cai phối hợp Cục Cảnh sát giao thông đường bộ (Bộ Công an) bắt giữ nghi phạm Bùi Thị N. (26 tuổi, trú Nghệ An) có hành vi vượt biên trái phép tại địa bàn xã Bản Lầu (H.Mường Khương).

Qua đấu tranh, N. khai trước đó có chi 12 triệu đồng thuê người chỉ đường vượt biên sang TQ hành nghề mại dâm nhưng khi trở về Việt Nam thì bị bắt giữ.

Từ đây, Công an TP.Lào Cai phát hiện một đường dây đưa phụ nữ sang TQ hành nghề mại dâm và đưa người TQ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ngay sau đó, Công an TP.Lào Cai triệu tập nhóm đối tượng cùng trú xã Bản Lầu gồm: Giàng Mỉ, Hoàng Sang (21 tuổi), Thào Thành (18 tuổi), Giàng Nhà (18 tuổi).

Ngày 22.4, Công an TP.Lào Cai ra lệnh bắt thêm 2 nghi phạm Hoàng Sang (33 tuổi) và Lý Chừ (33 tuổi).